Logitech lança Slim Folio Pro com teclado retroiluminado para iPads Pro

A Logitech, fabricante de periféricos e acessórios para gadgets, lançou nesta semana a sua versão do Smart Keyboard Folio para os novos iPads Pro (terceira geração). Chamada Slim Folio Pro, a case é compatível com ambos os modelos de 11 e 12,9 polegadas, e possui algumas características bem interessantes.

Primeiramente, a conexão da Slim Folio Pro com o iPad Pro se dá por Bluetooth, e não a partir do Smart Connector. O que seria um ponto negativo acaba não se tornando uma característica tão ruim, já que a case tem uma bateria que dura até três meses com uma única carga — além de não drenar tanto a bateria do iPad Pro.

Isso é ainda mais impressionante ao levar em conta que o teclado da Slim Folio Pro é retroiluminado, diferentemente do acessório da Apple. Além disso, a case da Logitech conta com um conjunto de teclas de atalhos semelhante àquela dos teclados da Maçã, mas voltados para funções do iOS como exibir/ocultar o teclado virtual, ir para a tela de Início, entre outros.

Existem três formas de usar o Slim Folio Pro para realizar tarefas específicas com mais eficiência, como desenhar e digitar. No “Modo de Digitação”, basta encaixar a tela do iPad Pro na altura do teclado e digitar com conforto; o “Modo Esboço” permite recolher o teclado para que você desenhe e anote com o Apple Pencil (há, inclusive, um local para guardar e recarregá-lo); e no “Modo Leitura”, o teclado é totalmente recolhido para você ler com o iPad Pro sem problemas.

Em todos os modos, a case da Logitech mantém as partes da frente e de trás do iPad Pro protegidas contra arranhões e respingos d’água. Isso tudo, é claro, soma um pouco no peso total do dispositivo — mais precisamente 552 gramas na versão de 11″ e 707 gramas na de 12,9″.

Em comparação ao Smart Keyboard Folio, da Apple, o acessório da Logitech é mais barato (US$120 pelo modelo de 11″ e US$130 pelo de 12,9″, contra US$180 e US$200 pela case da Maçã, respectivamente) e possui algumas opções extras, como o teclado retroiluminado e as teclas de atalho do iOS. Por outro lado, o Slim Folio Pro não utiliza o Smart Connector para recarregar e, no caso de pouca energia, será necessário conectá-lo à porta USB-C do iPad Pro.

O Slim Folio Pro já está na pré-venda no site americano da Logitech e deverá chegar em breve à loja brasileira. Os preços locais ainda não foram divulgados.

via 9to5Mac