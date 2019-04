Recurso ECG, do Apple Watch, não chegará ao Brasil tão cedo

Uma das grandes novidades do Apple Watch Series 4 foi, sem dúvida, a capacidade de realizar um eletrocardiograma diretamente do seu punho. Assim que o smartwatch foi lançado, contudo, o ECG estava disponível apenas em relógios comprados nos Estados Unidos. Isso porque, como já explicamos algumas vezes, o recurso precisa ser aprovado pelos órgãos regulamentares de cada país (FDA nos EUA, Anvisa aqui no Brasil, etc.) para ser liberado — como a empresa é americana, em sua terra natal tudo é mais “fácil”.

Recentemente, com a chegada do iOS 12.2 e do watchOS 5.2, pintaram mais novidades relacionadas ao ECG. A primeira delas foi a expansão do recurso para diversos países europeus (incluindo Portugal) e Hong Kong. A segunda tem a ver com o funcionamento do ECG em si: antes, bastava comprar o Apple Watch em um país com o recurso liberado para que tudo funcionasse; agora, além de checar a procedência do relógio, o sistema verifica a sua localização na hora da configuração para ver se você está em um desses países (caso não esteja, nada feito).

Resumindo: se você mora no Brasil, basicamente não tem mais como usar o ECG do Apple Watch Series 4 (a não ser que você compre o relógio em um dos países já suportados e ative o recurso antes de voltar de viagem). E a maré de notícias ruins não para por aí.

Em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o MacMagazine apurou que a Apple ainda nem sequer fez o pedido de regularização do ECG aqui no Brasil. Além disso, fomos informados que, após o pedido, o processo de aprovação (caso tudo esteja correto, o que deve ser o caso já que o ECG do Apple Watch Series 4 já foi liberado em mais de 20 países) demora cerca de três meses.

Conclusão: não espere o recurso chegando ao Brasil antes da realização da WWDC19 (em junho), quando a Apple apresentará ao mundo o iOS 13. Desta forma, as chances de vermos o ECG chegando para nós ainda no watchOS 5 diminui — afinal, é bem provável que a empresa aproveite o lançamento do iOS 13 e do watchOS 6 para fazer uma nova expansão.

