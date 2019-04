Apple simula criação da sua caixa de pizza patenteada em novo comercial

Ah, os comerciais da Apple… há anos a publicidade da Maçã é reconhecida (e premiada) por suas características que chamam a atenção, como a criatividade, a produção ou outro recurso “avançadíssimo”: o humor.

Com o mais novo comercial da companhia, isso não foi diferente. Intitulado “Apple at Work — The Underdogs” (algo como “Trabalho na Apple — Os Injustiçados”), o curta mostra uma situação hipotética de trabalho na Maçã, na qual um grupo de funcionários, certamente subestimados, deve criar a curiosa caixa de pizza inventada (e patenteada!) pela companhia.

O vídeo começa com uma das funcionárias da equipe de design da companhia; ela conta que, no rompante de um acidente de trânsito envolvendo a chefe da sua divisão (sorte?), marcou uma reunião para exibir um protótipo que eles (a sua equipe) haviam apenas desenhado. Em dois dias, os quatro funcionários correm para criar o protótipo e… bom, o resultado você acompanha no vídeo acima.

Para chegar ao resultado final, os funcionários (obviamente) usam diversos produtos da Apple, como iPhones, iPads Pro, Apple Pencil, MacBooks, FaceTime em grupo, AirDrop, apps do iWork e até mesmo da suíte Microsoft 365. A descrição do comercial na página Apple at Work explica um pouco mais o uso desses recursos.

Os produtos da Apple ajudam os funcionários a trabalhar de maneira mais simples e produtiva, resolverem problemas criativamente e colaborar o objetivo em comum. E todos eles são projetados para trabalhar juntos lindamente. Quando as pessoas têm o poder de trabalhar da maneira que querem, com as ferramentas que amam, elas podem fazer o melhor que podem e mudar o futuro de seus negócios.

Como dissemos, o protótipo exibido no comercial é a atual caixa de pizza patenteada pela Apple. Ela foi criada com a ajuda do chef do Caffè Macs (restaurante dos campus da Maçã) Francesco Longoni, e foi especialmente desenvolvida para armazenar os pedaços de pizza para aqueles funcionários atarefados que almoçam no próprio escritório.

