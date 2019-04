Duplex, assistente telefônico do Google, chega ao iPhone

Quem acompanha com mais afinco o mundo da tecnologia certamente se impressionou, em meados do ano passado, com uma tecnologia assombrosa demonstrada pelo Google: apresentado como um desdobramento do seu famigerado Assistente, o Duplex é um serviço que, efetivamente, faz às vezes de “concierge eletrônico” e, por meio de técnicas apuradas de inteligência artificial, entra em contato com estabelecimentos comerciais para checar e marcar horários.

O Duplex estreou em primeira mão nos smartphones Pixel, do próprio Google, e se manteve somente por lá até agora. Hoje, entretanto, a coisa muda: a gigante de Mountain View atualizou a página de suporte do recurso e deixou claro que começará a distribuir o recurso para mais uma série de smartphones — não só no mundo do Android, mas também para iPhones.

No iOS, usuários precisarão ter somente o app Google Assistente para usufruir da novidade; no caso do Android, todos os aparelhos rodando a versão 5.0 “Lollipop” ou superior do sistema também poderão ter acesso ao recurso. É bom lembrar, entretanto, que até o momento o Duplex está disponível somente em 43 estados americanos (todos exceto Kentucky, Louisiana, Minnesota, Montana, Indiana, Texas e Nebraska, por conta de leis locais).

Por enquanto, o Google Assistente para iOS não foi atualizado com as novidades, mas isso deverá acontecer muito em breve. Caso você esteja numa área de cobertura, basta falar com a assistente digital do aplicativo que você quer, digamos, uma reserva para duas pessoas no restaurante “X” em tal dia e tal horário; o Duplex ligará para o restaurante, fará a marcação e lhe avisará assim que o processo for concluído e sua reserva esteja confirmada.

É bom notar que empresas e estabelecimentos podem optar por não receber ligações do Duplex, e processos mais complexos (como cancelar um serviço, por exemplo) ainda não são suportados pela tecnologia. Da apresentação inicial para cá, o Google adicionou ao recurso uma mensagem inicial que informa ao estabelecimento que aquela é uma ligação automatizada — justamente por conta de críticas os quais afirmavam que o serviço era “muito real” e podia suscitar questões éticas.

Supimpa, não é?

via 9to5Google