iFixit: novo iPad Air é quase igual ao finado iPad Pro de 10,5 polegadas

A iFixit não para. Depois dos novos AirPods e do iPad mini de quinta geração, o site já publicou seu desmonte do recém-lançado iPad Air de 10,5 polegadas — e, para a surpresa de poucos, descobriu que boa parte dos componentes internos do novo modelo são herdados diretamente do velho iPad Pro de mesmas dimensões.

De acordo com os profissionais da iFixit, a linha “não-Pro” de iPads tornou-se uma espécie de Frankenstein: as peças são basicamente uma mistura de componentes e designs utilizados em versões anteriores dos iPads Pro, mas, infelizmente, muitas das melhores coisas da linha mais cara (como a modularidade, a tela ProMotion de 120Hz e as baterias com abas para retirada fácil) não fizeram viagem para as camadas mais baratas da família.

Sobre o novo iPad Air, especificamente, os únicos elementos notáveis que ele perde em relação ao finado iPad Pro de 10,5 polegadas são o quarteto de alto-falantes surround (agora são apenas dois) e o módulo de câmera mais avançado — o que, pelo menos, livra o aparelho da temida lente saltada. A placa lógica é localizada no ponto central do aparelho, ao contrário de modelos antigos do Air.

O novo modelo, de código A2152 , tem uma bateria de duas células e 30,8Wh — a mesma que o velho iPad Pro. O conector da bateria continua preso por debaixo da placa lógica, o que torna a desconexão do componente e o seu reparo muito mais complexos que o necessário. A porta Lightning, por sua vez, é soldada à placa, o que também é um ponto bastante negativo.

No fim das contas, a iFixit deu ao novo iPad Air um índice de “reparabilidade” 2 em 10 pontos possíveis, criticando as quantidades cavalares de adesivo que tornam a abertura do tablet um processo complicado e a supracitada dificuldade de substituição da bateria. Atraiu elogios, entretanto, o fato de que você consegue lidar com todos os parafusos do aparelho com uma simples chave de fenda Philips pequena.

Confira um vídeo completo do teardown: