Jogo estilo quebra-cabeça é (re)lançado, vem conhecer Rolando: Royal Edition

Sabe aquela sensação de jogar algo clássico, como um Mario em um Super Nintendo? Ou talvez um pouco recente: se empolgar com o lançamento de Pokémon GO pensando nas épocas de GameBoy? Hoje um game ressurgiu com uma versão mais moderna: Rolando: Royal Edition.

Se você não tinha um iPhone (ou um iPod touch) há uma década, talvez não tenha conhecido o jogo que, na época, foi classificado como um dos melhores para iOS; um dos principais motivos era o uso do acelerômetro em uma experiência inteiramente touchscreen.

Dez anos depois, temos um game renovado com novos desafios, gráficos supreendentemente bem-feitos, e uma jogabilidade divertida e inteligente. Dá uma olhada no trailer:

A desenvolvedora HandCircus acertou em cheio mantendo a mesma experiência com desafios crescentes que lhe deixam pensativo sobre qual a melhor forma para resolver um quebra-cabeça. São tantas possibilidades que Rolando não é aquele jogo que você joga rapidinho — exceto nas primeiras fases, talvez.

O premiado clássico do iPhone está de volta e melhor do que nunca! Este novíssimo “Royal Edition” é um Rolando completamente remasterizado — todas as interacções, rotas, flores, trampolins, bombas, catapultas e esquilos receberam uma repaginação completa, tornando esta a versão mais deslumbrante de todas!

Se você não entendeu ainda: no jogo você é um (ou mais) Rolando(s) que saem, adivinhe só, rolando conforme o celular é inclinado para os lados. A coisa complica quando você tem pelo menos cinco Rolandos para controlar ao mesmo tempo. Isso tudo para defender o reino, que foi invadido por criaturas sombrias.

É um jogo bonito de se ver, que dá vontade de ficar só olhando e admirando satisfatoriamente todo o cenário 3D. Obviamente, isso encantará também crianças , auxiliando ainda na interpretação de obstáculos e solução de quebra-cabeças.

A parte não tão amigável é que o game ainda não foi traduzido para o português, mas a HandCircus já informou ao MacMagazine que adicionará o nosso idioma em breve com base na popularidade dele por aqui. Mesmo assim, o jogo tem tutoriais intuitivos e auto-explicativos.

Confira alguns destaques do jogo:

Cada Rolando oferece a você uma maneira diferente de jogar!

Alcance o mundo para ajudar seus Rolandos — levante-os em elevadores, lance bombas para limpar seu caminho e lance-os através de abismos com catapultas.

Quatro Mundos: de quebra-cabeças desonestos a plataformas cheias de ação, uma enorme variedade de desafios — tudo em um mundo repleto de fauna e flora, tão charmoso que você vai querer se mudar!

Trilha sonora do produtor e DJ Mr. Scruff, aclamado pela crítica.

Por tudo que o jogo oferece, além de não ter compras internas, ele não é grátis, mas acredito que concordarão comigo que é um valor aceitável. Boa diversão!