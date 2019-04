MacMagazine no Ar #317: cancelamento do AirPower, ECG no Apple Watch, suporte a eSIM, teclado borboleta e mais!

Quem acompanha com mais afinco o mundo da tecnologia certamente se impressionou, em meados do ano passado, com uma tecnologia assombrosa demonstrada pelo Google: apresentado como um desdobramento do seu famigerado Assistente, o Duplex é um serviço que, efetivamente, faz às vezes de “concierge eletrônico” e, por meio de técnicas apuradas de inteligência artificial, entra […]