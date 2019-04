Anker lança carregador de parede com bateria interna para funcionar longe da tomada

No incrivelmente amplo rol de fabricantes de acessórios e periféricos para eletrônicos de todas as sortes, a Anker se destaca com soluções bem-pensadas e que não custam muito caro. A mais nova criação da empresa vai justamente nessa linha ao unir um carregador de parede com uma bateria própria, que serve para fornecer energia aos seus dispositivos quando você estiver longe de uma tomada.

O produto tem nome de príncipe: chamado de PowerCore Fusion Power Delivery Battery and Charger, ele desempenha uma vida dupla. Quando conectado à tomada, é um carregador de parede relativamente comum com capacidade de fornecer até 42W de energia a dois dispositivos — sendo 30W pela sua porta USB-C, suficiente para carregar laptops (mas não a velocidade máxima), e 12W pela porta USB-A.

A parte mais interessante é a do power bank: por meio de uma tecnologia baseada em nitreto de gálio, a Anker conseguiu enfiar nesse corpinho compacto (ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do carregador de parede dos Macs recentes, por exemplo) uma bateria interna de 5.000mAh, que pode continuar recarregando seus dispositivos mesmo após o acessório ser desconectado na tomada.

O produto conta ainda com uma roda de LEDs que indicam o nível de carga restante na sua bateria interna, que é recarregada automaticamente enquanto você o usa como carregador de parede. A única inconveniência é que o acessório não tem, como os carregadores da Apple, o plugue de tomada removível/substituível — ou seja, para utilizá-lo em outros países, você vai precisar de adaptadores.

O PowerCore Fusion está disponível em duas cores, preta e branca, por US$100 na loja americana da Apple — é a primeira vez que a Maçã vende um produto da Anker, aliás. É bom notar que ele não vem com qualquer tipo de cabo, então você precisará usar o seu atual ou adquirir um sobressalente. Ainda assim, muito bacana, não é?

