Apple reduz preço do HomePod para US$300

Em uma atitude um tanto atípica e inesperada, a Apple reduziu hoje o preço oficial do HomePod de US$350 para US$300, nos Estados Unidos. Trata-se de um corte de 14%.

O alto-falante inteligente da Maçã já foi comercializado por esse preço (e até menos, a US$280) em algumas redes varejistas de forma promocional, mas desta vez o novo valor é oficial e definitivo.

A redução pode ser uma estratégica comercial da Apple para alavancar as vendas do HomePod ou pode também, é claro, indicar a futura chegada de uma nova versão do produto — ou, quem sabe até, de um novo integrante da sua linha.

O HomePod continua sendo um produto de alcance bem limitado. Ele só é comercializado, por enquanto, em dez países: Alemanha, Austrália, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong, França, México e Reino Unido. A redução de preço ocorrida hoje, por sinal, se aplica a todos eles.

Uma pesquisa recente indicou que o HomePod até hoje capturou apenas 6% do mercado americano de alto-falantes inteligentes.

via 9to5Mac