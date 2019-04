DNS da Cloudflare, 1.1.1.1 agora tem VPN embutida e promete acelerar sua navegação

No fim do ano passado, a Cloudflare atraiu elogios de internautas ao redor do mundo por levar o seu serviço de DNS próprio, o 1.1.1.1, a iPhones e smartphones Android do mundo todo com um aplicativo simples e confiável. Agora, o aplicativo está ficando ainda mais útil: a empresa anunciou que, em sua nova versão, está levando sua tecnologia Warp de VPN ao serviço.

Segundo a Cloudflare, o 1.1.1.1 com Warp é “uma VPN para quem não sabe o que é VPN”. Ou seja, você simplesmente liga o serviço no aplicativo e pode voltar a utilizar seu smartphone normalmente, com a tranquilidade de saber que sua navegação está protegida por meio de uma rede virtual privada. O serviço da empresa automaticamente criptografa todos os seus dados, o que torna todo o processo ainda mais seguro, e a empresa garante não armazenar esses registros.

O mais impressionante em relação à tecnologia Warp, entretanto, é que ela promete ser ainda mais rápida que sua navegação tradicional. Normalmente, serviços de VPN agem quase como uma pedra acorrentada ao tornozelo da sua internet, deixando a conexão mais lenta e drenando mais bateria. Segundo a Cloudflare, entretanto, esse não é o caso aqui: como o 1.1.1.1 já fazia anteriormente, a promessa é tornar a conexão ainda mais rápida por meio do DNS da empresa, requerendo o mínimo possível da bateria do aparelho.

É bom notar que o Warp não traz algumas opções populares de serviços de VPN pagos, como a opção de escolher a localização da sua rede privada — ou seja, se a sua ideia é acessar o Netflix de outros países, por exemplo, esse não é o aplicativo indicado para você.

O 1.1.1.1 para iOS e para Android já foi atualizado com suporte ao Warp, mas, por enquanto, quem tiver interesse precisará entrar numa lista de espera para usufruir das novidades. Em breve, a Cloudflare lançará ainda uma versão paga do recurso, chamada Warp+, que tornará a navegação dos assinantes ainda mais rápida — mas essa novidade ficará para um outro momento, segundo a empresa.