WhatsApp Business para iOS está agora disponível na App Store brasileira!

Ele entrou em fase de testes em meados de fevereiro e agora, menos de um mês depois, está liberado para todos os usuários! Sim, amigos, estou falando do WhatsApp Business, a solução ideal para empresas interagirem com seus clientes pelo mensageiro.

Com o app, você se comunica de maneira mais eficiente com seus clientes, ajudando a organizar melhor o seu negócio e a sua vida pessoal — afinal, você pode ter os dois apps rodando em um aparelho e separar bem a sua vida pessoal da empresarial.

Além de todas as funções disponíveis no WhatsApp Messenger normal, o WhatsApp Business traz um perfil para a sua empresa (lá você coloca informações relevantes dela, como seu site, localização ou informações de contato), ferramentas de mensagens de negócios (mensagens de ausência para indicar quando você não está disponível e respostas rápidas, por exemplo), suporte a telefones fixos/convencionais (você pode usar o WhatsApp Business com um número de telefone fixo e seus clientes podem enviar mensagens para esse número), suporte ao WhatsApp Web (para você trocar mensagens e enviar arquivos pelo computador), entre outros recursos que sem dúvida vão facilitar bastante a sua vida!

