Após quase 5 anos, editor de textos/códigos BBEdit volta à Mac App Store

Quem já está no mundo Mac há mais tempo e trabalha (ou gosta de mexer) com programação certamente conhece o BBEdit, um dos mais famosos editores do tipo. Em outros tempos, o aplicativo da Bare Bones Software era vendido na Mac App Store, mas ele foi retirado da loja há quase cinco anos por não se adequar às regras da Apple para os softwares por lá distribuídos. Agora, finalmente, ele está de volta.

E o retorno se fez possível por conta de uma mudança elementar realizada pela desenvolvedora: a partir da versão 12.6, o BBEdit passa a trazer suporte a sandboxing no macOS — uma exigência da App Store que muda a forma com que o aplicativo interage com o sistema e outros programas.

A própria Apple já tinha destacado a volta do BBEdit à App Store na última WWDC, quando renovou sua loja de aplicativos do Mac — outros softwares citados, à época, incluíram o Transmit e os da suíte Office. Agora, quase dez meses depois, o editor de textos finalmente encontrou o caminho de volta para a loja.

O BBEdit distribuído na Mac App Store funciona somente por meio de assinatura e custa R$16 mensais ou R$158 anuais, com 30 dias de testes gratuitos para quem quiser ter uma ideia de como o aplicativo funciona. Quem preferir, pode adquirir licenças avulsas por US$50 — mas só no site da Bare Bones.

via 512 Pixels