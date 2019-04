Apple Pay agora é aceito no transporte público de Singapura; Nova York começará testes em breve

Na keynote da semana passada, antes de apresentar o Apple Card, a Maçã comemorou o fato de o Apple Pay estar se difundindo entre os métodos de pagamento aceitos por sistemas de transporte público ao redor do mundo. Recentemente, mais um local adicionou suporte à plataforma da Maçã: Singapura.

Na cidade-estado asiática, o Apple Pay é aceito em todos os modais de transporte público, incluindo trens e ônibus que aceitam Mastercard como forma de pagamento. No segundo semestre, terminais com suporte a cartões Visa, apenas, também receberão adaptações para funcionar com a plataforma de pagamentos da Maçã.

As novidades não param por aí: em breve, ninguém menos que Nova York começará a testar o Apple Pay em algumas das suas linhas de transporte público. Inicialmente, o suporte ao serviço da Maçã será testado em linhas selecionadas do metrô, cujas catracas já estão sendo equipadas com terminais de leitura NFC ; com o tempo, a ideia é ir adicionando suporte ao Apple Pay em todas as linhas de metrô, trem, ônibus e barcos da cidade.

Opa, opa: Apple Pay chegando em breve ao metrô. #NYC #mta #SubWayLive #ApplePay #Metro

Por fim, temos novidades em Chicago e Portland. Ambas as cidades já têm sistemas de transporte público que aceitam o Apple Pay, mas seus cidadãos logo terão uma opção a mais: será possível adicionar seus cartões Ventra e Hop, utilizados para pagamento nos modais de transporte, diretamente no app Wallet dos iPhones, integrando o smartphone ao seu serviço escolhido de pagamento.

Segundo o blog Ata Distance, inclusive, as cidades adicionarão suporte à tecnologia Express Transit, que não exigirá a autenticação do usuário por Face/Touch ID ou sequer requererá que a pessoa ative seu smartphone — basta encostá-lo no terminal, mesmo bloqueado, e o cartão no app Wallet será ativado automaticamente.

Será que algum dia veremos algo do tipo chegando por aqui?

via MacRumors