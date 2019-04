Filme da semana: compre “Me Chame Pelo Seu Nome”, drama italiano de Luca Guadagnino, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Me Chame Pelo Seu Nome”, drama italiano de Luca Guadagnino.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

A descoberta do primeiro amor é avassaladora, mas geralmente vem acompanhada por incertezas e questionamentos. Neste drama do italiano Luca Guadagnino, a avalanche de sentimentos é tratada de maneira sensível com o protagonismo de Elio (Timothée Chalamet), um adolescente que vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando se apaixona por um homem mais velho (Armie Hammer) durante o verão. A adaptação do livro de André Aciman por James Ivory é de uma pureza refrescante, potencializada pelos lindos cenários da Lombardia e a atuação do elenco, em especial Michael Stuhlbarg, como pai de Elio.