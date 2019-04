iPad mini continua funcionando mesmo com a tela entortada; toma, OLED flexível!

Antes de mais nada, se você é daqueles que acha testes de resistência “inúteis” ou a maior besteira, pare aqui e passe para o próximo post. Este é mais um clássico vídeo do canal JerryRigEverything do YouTube.

Há alguns meses, acompanhamos Zack Nelson gerando uma grande polêmica em torno dos novos iPads Pro, após publicar um vídeo bem similar mostrando como eles entortam facilmente — principalmente devido a um furinho de microfone e à área para recarga do Apple Pencil, dois pontos nas laterais da carcaça que tornam o tablet mais suscetível a entortar.

Com o novo iPad mini, isso não acontece. A carcaça dele é a mesma de anos atrás, por isso bem mais resistente (ajuda, também, o fato de sua tela ser bem menor). Porém o mais incrível é que, mesmo entortado, o iPad mini continuou totalmente funcional.

Sim, meus amigos: o que vocês veem no vídeo acima é um tablet com uma tela LCD de 7,9 polegadas funcionando perfeitamente — tanto no aspecto visual quanto na sensibilidade ao toque — mesmo bastante entortada, o que nos faz indagar por que só agora estão chegando ao mercado as primeiras telas de OLED flexíveis. 😅

De resto, o teste de resistência foi bem padrão e dentro do esperado: carcaça de alumínio anodizado e vidro temperado arranhando a partir de uma ponta nível 6.

De uma maneira geral, a boa notícia é que quem comprar o novo iPad mini não tem com o que se preocupar em termos de resistência física.

