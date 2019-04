Novo curta-metragem da Apple nos mostra a comunidade de surfe cubana

No comecinho do ano, a Apple veiculou um curta-metragem intitulado “A Palmeira Solitária, Samoa” (“The Lonely Palm Tree, Samoa”), dirigido por Steven Counts e narrado por Eddie Siaumau, jogador samoano de futebol americano. Hoje, mais um curta dessa campanha foi ao ar.

Intitulado “Olá, Cubana” (“Ola Cubana”), o novo curta — dirigido por Nick Woytuk e filmado por Zak Noyle (que usou iPhones XS e XS Max) — é um vislumbre da comunidade de surfe cubana. Ele explora o começo humilde do movimento e como o interesse pelo surfe está crescendo no país.

Junto ao curta, a Apple divulgou também um making of do filme no qual podemos ver a utilização de alguns equipamentos como Freefly Movi Cinema Robot, AxisGO XS MAX/XR Water Housing e BeastGrip.

Além deles, o app FiLMiC Pro também foi utilizado para capturar as imagens.

Curtiram?