Aplicativo Netflix não conta mais com suporte ao AirPlay

A tecnologia AirPlay é ótima. Com ela podemos compartilhar vídeos, fotos, músicas e muito mais de dispositvos Apple para a Apple TV, caixas de som favoritas e, em breve, alguns modelos de Smart TVs. Um app para lá de importante nesse cenário, contudo, acaba de abandonar essa tecnologia. Falo do Netflix.

Em um artigo de suporte no qual explica como fazer para usar um aparelho móvel para assistir à Netflix na TV, a empresa retirou o AirPlay como uma das opções disponíveis para dispositvos Apple. A justificativa? Nas palavras do Netflix, “limitações técnicas”.

A perda não é enorme pois existem apps da Netflix para tudo que é aparelho, incluindo aí Apple TV, consoles, TVs inteligentes, etc. Com essa oferta, a necessidade real de se usar o AirPlay para desfrutar de um conteúdo acaba se tornando bastante remota. Ainda assim, há casos nos quais isso poderia se justificar, como por exemplo num cenário em que você está na casa de um amigo que não é assinante do serviço e quer reproduzir o conteúdo do seu aparelho na TV dele, usando a Apple TV.

Claro que você pode pedir para ele baixar o app na Apple TV e entrar com as suas credenciais, mas a comodidade de simplesmente jogar o vídeo do seu iPhone para a TV era boa, não há como negar.

É bom notar que compartilhar o conteúdo do Netflix com uma TV ainda é possível, desde que ela tenha um Chromecast integrado (alguns modelos de TVs da Philips, da Polaroid, da Sharp, da Skyworth, da Soniq, da Sony, da Toshiba e da Vizio).

Há também a opção do recurso “Cast”, esse ícone ( ) que aparece no canto superior esquerdo da tela, o qual permite que você transmita o conteúdo para alguns modelos de TVs, ou ainda conectar o seu iPhone/iPad/iPod touch à TV via cabo (o que definitivamente não é nada agradável e exige um adaptador).

Obviamente, tentar espelhar a tela do iPhone/iPad na TV pela Central de Controle também não funciona com o app da Netflix. Será que estamos diante de uma limitação técnica real ou de mais uma tentativa da Netflix de proteger seu conteúdo?

