Como abrir ou “recolher” várias pastas de uma só vez no macOS

Semanalmente, destacamos aqui os 5 artigos mais lidos no MacMagazine — caso você tenha perdido algum ou queira reler a matéria (e/ou seus comentários). Eis a lista da vez, de 31 de março a 7 de abril: Apple surpreende e anuncia a segunda geração do iPhone SE [atualizado: 1º de abril!] Reportagem detalha morte da […]

Que a App Store vai de vento em popa e continua sendo um dos grandes motores do (cada vez mais importante) setor “Serviços” da Apple, disso todo mundo sabe. Mas isso não significa que a aparentemente inabalável loja de aplicativos da Maçã é imune a leves tropeços de vez em quando. De acordo com dados […]

A tecnologia AirPlay é ótima. Com ela podemos compartilhar vídeos, fotos, músicas e muito mais de dispositvos Apple para a Apple TV, caixas de som favoritas e, em breve, alguns modelos de Smart TVs. Um app para lá de importante nesse cenário, contudo, acaba de abandonar essa tecnologia. Falo do Netflix. Em um artigo de […]

Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXIX. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]