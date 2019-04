Apple libera segundas versões beta do iOS 12.3, do macOS Mojave 10.14.5, do watchOS 5.2.1 e do tvOS 12.3

Já estão disponíveis para desenvolvedores as segundas versões beta do iOS 12.3 (compilação 16F5129d ), do macOS Mojave 10.14.5 ( 18F108f ), do watchOS 5.2.1 ( 16U5091b ) e do tvOS 12.3 ( 16M5129d ).

Como comentamos, a primeira versão de testes do iOS 12.3 e do tvOS trouxeram o renovado app Apple TV.

Essas novas compilações do iOS, do macOS e do tvOS deverão pintar muito em breve também no Apple Beta Software Program. E, como sempre, caso surjam mais novidades, informaremos aqui. 😉