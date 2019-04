Conceito para “iPhone 11” traz design reto, câmera tripla e recurso “PowerDrop”

Parece que foi ontem, mas brincando, brincando, já estamos em abril e, portanto, os iPhones de 2018 já passaram da metade de suas vidas como carros-chefe da Apple. Seus substitutos deverão aparecer lá por setembro e, até lá, designers põem a cabeça para funcionar e imaginam como serão essas novas criações de Cupertino. Gunho Lee é um deles.

Para o canal ConceptsiPhone, o designer criou o seu próprio conceito para o “iPhone 11” levando em conta os rumores que já circulam sobre o aparelho — e adicionando também algumas preferências próprias, como o novo design “reto”, reminiscente do iPhone 5 e dos novos iPads Pro .

O “iPhone 11”, na imaginação de Lee, traria a tão comentada câmera tripla, mas não naquele esquema quadradão que tem sido ventilado: em vez disso, os sensores seriam dispostos verticalmente, como nos modelos atuais; para liberar espaço, o flash sairia desse módulo interno e passaria a ser uma peça oblonga, circundando as câmeras. Mais harmônico, não?

Outros recursos ou acessórios do aparelho incluiriam entrada USB-C em vez de Lightning (algo refutado hoje mesmo por um novo rumor), a nova geração do Face ID (que seria capaz de capturar o rosto do usuário a qualquer ângulo), a volta do Touch ID com um sensor embutido na tela (a Apple tem patentes cobrindo isso) e um módulo de bateria externa chamado “AirBattery”, que se conectaria magneticamente à traseira do iPhone.

O iOS também receberia novidades, como um novo modo Split View para iPhones (hoje ele só existe para iPads) e apps para os novos serviços apresentados na keynote do mês passado: Apple Arcade e Apple TV+. Teríamos também uma tecnologia chamada “PowerDrop” que, como é de se imaginar, levaria aos iPhones a tecnologia (já presente em aparelhos do mundo do Android) de carregamento sem fio bilateral.

O “iPhone 11” e o “iPhone 11 Max” manteriam os tamanhos de tela atuais, com 5,8 e 6,5 polegadas, e trariam ainda 6GB de RAM . Lee mostrou ainda como seria sua ideia de um possível “iPhone 11R”, o qual teria o mesmo design básico dos dois modelos mais caros mas manteria as cores vivas e a vocação para ser um dispositivo (relativamente) mais barato.

O que acharam?

via 9to5Mac