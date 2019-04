Ming-Chi Kuo agora prevê MacBook Pro de 16-17 polegadas só em 2021

Em fevereiro, trouxemos para cá uma enorme leva de previsões do nosso analista favorito, Ming-Chi Kuo, sobre prováveis lançamentos futuros da Apple. Algumas dessas previsões, como a dos novos AirPods e iPads, provaram-se verdadeiras, enquanto outra morreu na praia pateticamente. Agora, Kuo está de volta para reavaliar outras das predições, como informou o Economic Daily News [Google Tradutor].

Se vocês bem se lembram, à época, Kuo previu que a Apple lançaria um novo modelo do MacBook Pro com tela entre 16 e 16,5 polegadas ainda em 2019. De lá para cá, o analista mudou de ideia: segundo ele, a Maçã ainda vai apresentar uma versão maior do MacBook Pro, mas sua tela poderá ter qualquer tamanho entre 16 e 17 polegadas e o computador seria lançado somente no início de 2021.

Outra das previsões de Kuo mantêm-se firme e forte: o tão falado monitor profissional da Apple, segundo o analista, ainda deverá ser lançado no segundo semestre de 2019. O painel deverá ter 31,6 polegadas e resolução 6K, e incorporará uma nova tecnologia de Micro LEDs, que também seria incluída no futuro MacBook Pro.

Kuo, por fim, espera também que a Apple lance uma nova versão do iPad (sem especificar a linha), com tela entre 10 e 12 polegadas, entre o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. É possível que estejamos falando de novos iPads Pro, mas será que a Apple vai passar mais de dois anos sem atualizar os atuais modelos? A ver.

É bom notar que a nota de Kuo foi traduzida automaticamente do chinês pelo MacRumors e, portanto, alguns detalhes menores podem ter escapado na tradução. Caso novas informações surjam sobre as previsões do analista, atualizaremos o artigo aqui, obviamente.