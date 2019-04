Você usaria esses “Apple Glasses”, se fossem assim?

Depois do Apple Watch, lançado originalmente em 2015, o próximo novo segmento de hardware que a Apple deverá entrar, segundo rumores, é o dos óculos de realidade aumentada, virtual e/ou mista.

Por enquanto as informações sobre tal produto (se é que ele tornar-se-á realidade, mesmo) são bem escassas, mas isso não impede que designers como Dominik Hofacker exponham ao mundo suas visões de como ele poderá ser na prática. O que vocês veem no vídeo acima, publicado pelo ConceptsiPhone, é um desses conceitos.

Com o slogan “Pronto para o impossível” (“Ready for the impossible”), os óculos criados por Hofacker têm um aspecto bem futurista e teriam uma variedade de estilos e cores tal como o Apple Watch — característica fundamental de dispositivos “vestíveis” —, incluindo até mesmo uma edição especial Louis Vuitton. Na minha opinião, porém, a coisa ficou um pouco “trambolhuda” demais.

Hofacker especula que os óculos teriam apps de entretenimento, produtividade e saúde, usando e abusando de realidade aumentada. As lentes, desenvolvidas pela Carl Zeiss AG, seriam intercambiáveis e atenderiam inclusive a pessoas com deficiências visuais e funcionariam também como óculos de proteção solar.

O conceito completo desses “Apple Glasses” criado por Hofacker é extremamente detalhado e foi publicado na íntegra lá no Behance. Aos interessados, confiram e nos digam o que acharam! 😎

via Cult of Mac