WhatsApp parece que finalmente ganhará uma versão para iPad!

Se tem uma coisa que quase todo mundo ainda critica em relação ao WhatsApp Messenger, é a ausência de uma versão dele otimizada para iPads. Pois isso parece que está finalmente prestes a mudar.

O blog WABetaInfo acaba de publicar informações e screenshots iniciais do WhatsApp rodando num iPad, com quase toda a sua interface já devidamente ajustada para usar melhor as telonas dos tablets.

Clique/toque para ampliar as imagens:

A coisa toda lembra muito o WhatsApp Web/Desktop que já roda no Mac, por exemplo. E isso era justamente o que nos deixava mais indignado: ora, a interface em si já está pronta, é só transpô-la para o ambiente do iPad!

De acordo com o WABetaInfo, ainda há obviamente arestas a serem aparadas mas o desenvolvimento desse WhatsApp para iPad parece estar bem avançado e deverá ser liberado para todos os usuários num update futuro. Vale notar que ele ainda não está habilitado nas versões beta do aplicativo que são distribuídas via TestFlight, mas é bem capaz que pinte nas próximas semanas.

Aparentemente, esse WhatsApp para iPad será independente do iPhone — ou seja, você terá mesmo que cadastrar nele um número diferente do usado no iPhone (não será uma mera interface do WhatsApp Web para iPad). O que é bom e ao mesmo tempo ruim, depende do que cada pessoa está buscando com essa nova versão para tablets.

Ficaremos ligados, é claro, no andamento dessa novidade. 😊