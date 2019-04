Apple assina compromisso para garantir igualdade salarial entre gêneros

A Apple segue sua caminhada (pública, ao menos) em busca de um ambiente corporativo mais igualitário e justo para todos e todas. Em seu mais recente passo nesse processo, a empresa se comprometeu a fiscalizar com ainda mais afinco a igualdade salarial entre homens e mulheres em sua folha de pagamento — e ela não está sozinha, como informou a CNBC.

O compromisso da Maçã faz parte da sua adesão ao movimento Equal Pay Pledge, iniciativa liderada pela cineasta e primeira-parceira do Estado da Califórnia, Jennifer Siebel Newsom. Junto à Apple, outras 12 empresas compõem o grupo que assinou o documento em sua primeira versão — entre elas, Airbnb, AT&T, Autodesk, Salesforce e Square.

Dentre os termos do documento, as empresas se comprometem a realizar auditorias anuais que analisarão a folha de pagamento de todas as suas operações para identificar possíveis disparidades nos salários entre homens e mulheres. As companhias também precisam avaliar seus processos de contratações e promoções para detectar favorecimentos indevidos a homens em certos cargos.

Segundo Newsom, as leis da Califórnia referentes à igualdade salarial são as mais fortes dos Estados Unidos, mas ainda há trabalho a ser feito. A iniciativa tem o apoio de duas organizações importantes dos direitos das mulheres: a Time’s Up e a California Commission on the Status of Women and Girls (CCSWG).

A CEO interina do Time’s Up, Rebecca Goldman, aplaudiu a iniciativa, afirmando que “em todas as indústrias, as mulheres na força de trabalho ganham menos dinheiro que os homens, e as principais afetadas costumam ser mulheres não-brancas”. Ariela Gross, professora de Direito e História da Universidade do Sul da Califórnia, complementou:

Nós vemos que, quando as auditorias acontecem, nós descobrimos: “Oh, vejam, parece que há discrepâncias mesmo.” Há muito que nós podemos fazer para consertar isso.

Pesquisas indicam que, nos EUA, mulheres ganham em média 80% dos salários masculinos; na Califórnia, esse índice sobe para 89%. É um avanço, porém ainda não o ideal — por isso, a iniciativa é tão importante. Fica a torcida para que ela gere frutos rápidos e perceptíveis.

via AppleInsider