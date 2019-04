Donos de iPads Pro relatam problemas na tela, como dificuldade para reconhecer toques

O iPad Pro é inegavelmente um pedaço impressionante de tecnologia, mas é também inegável que o tablet tem tido sua dose de problemas desde o lançamento — especialmente a geração mais recente, com a polêmica do entortamento. Agora, donos do dispositivo (em todas as suas gerações) começaram a relatar um outro tipo de problema, desta vez relacionado à sua tela.

Nos fóruns de suporte da Apple e do MacRumors, donos de iPads Pro relatam uma série de questões: são casos de dispositivos que não reconhecem toques (especialmente na parte inferior, quando o teclado está ativo), que engasgam durante a rolagem de páginas, deixam de reconhecer gestos e têm outros problemas similares.

Um dos usuários do fórum do MacRumors, por exemplo, afirma que seu iPad Pro de 12,9 polegadas (2018) apresentou problemas nas teclas O , K , I e J — pela sua descrição, o sistema reconhecia o toque e a tecla mudava de cor, mas o caractere em questão não aparecia na tela. Como o factory reset não resolveu, ele trocou o aparelho com a Apple — e o mesmo problema apareceu novamente.

Outros usuários relataram problemas parecidos, às vezes descrevendo situações em que o contato dos dedos com a tela parece sofrer interferências ou ser interrompido por milésimos de segundo. Não se sabe se estamos falando de uma questão de hardware ou software, mas indícios apontam para a primeira opção, já que reiniciar ou formatar o aparelho não costuma ser de qualquer serventia.

O vídeo abaixo mostra alguns dos problemas descritos acima:

Não há um padrão claro entre os modelos que apresentam o problema: há relatos de donos de iPads Pro de todas as gerações, desde 2016 até as versões mais recentes com Face ID. Um problema que parece ser comum, entretanto, é de alguns modelos de 2017 que passam a exibir os defeitos depois da atualização para o iOS 11.3.

A Apple ainda não se pronunciou sobre o problema, mas usuários que enfrentarem quaisquer dos problemas acima devem, é claro, levar seus dispositivos à loja ou ao Centro de Serviço Autorizado Apple mais próximo. Ficaremos aguardando os próximos capítulos dessa história.

