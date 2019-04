Foto tirada com um iPhone 6 ganha concurso anual de fotografia

Se tem uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos foram as câmeras de smartphones. Em 2019, já vimos a chegada de aparelhos com três lentes, com zoom incrível e até mesmo capazes de tirar ótimas fotos em condições de luminosidade muito baixa. Essa evolução é tão grande que mesmo aparelhos mais “antigos” ainda fazem bonito.

Quer um exemplo? A organização sem fins lucrativos Friends of Columbia Gorge, sediada em Portland (Oregon, Estados Unidos), anunciou os vencedores do seu quarto concurso anual de fotografia nesta semana.

Nela, pessoas foram convidadas a enviar fotos em cinco categorias (cultural, cena, flores silvestres, vida selvagem e fotógrafo jovem). A imagem vencedora foi tirada por Colleen Wright (de Oregon) no dia 3 de setembro de 2018 com um… iPhone 6!

A foto foi registrada na trilha de Nick Eaton Ridge, uma área atingida por um grande incêndio em 2017.

Os jurados descreveram a foto da seguinte forma: “Esta imagem temperamental evoca tanto a devastação do incêndio de Eagle Creek quanto insinua a resiliência da floresta, como o sol cortando a névoa e as manchas verdes reveladas na cobertura do solo na encosta. A iluminação é fantástica… a foto apenas resume a resiliência da natureza em geral e de George em particular.”

Abaixo, as vencedoras de todas as categorias (cultural, cena, flores silvestres, vida selvagem e fotógrafo jovem, respectivamente):

E eis as menções honrosas:

Os vencedores do concurso receberam certificados de brindes do patrocinador Pro Photo Supply e uma mochila da Columbia Sportswear; eles também ganharam uma cópia grande das suas respectivas fotos e foram convidados a comparecer ao Encontro Anual e Almoço da Friends of the Columbia Gorge, como convidados.

Além disso, as fotos vencedoras e as menções honrosas serão emolduradas e exibidas durante o mês de maio no Columbia Center for the Arts, em Hood River. Todas as fotos emolduradas estarão à venda e os lucros serão usados na manutenção da organização. No total, a Friends of the Columbia Gorge recebeu 352 fotos para avaliação.

via 9to5Mac