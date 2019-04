Promoções do dia na App Store: Stardash, Flowing, Navegador Privado Kingpin e mais!

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores!

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Stardash, criado por Pascal Bestebroer, é uma remasterização do original, com suporte a controles MFi e uma experiência de jogo melhorada — por isso, é o nosso destaque do dia.

Nesse jogo com temática anos 1990, seu objetivo será o de correr, pular e tentar coletar o máximo de moedas em cada uma das fases, desbloqueando novos desafios de acordo com sua performance.

Uma verdade viagem de volta no tempo, diretamente no seu iGadget! 🕹

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$144 de desconto:

Apps para iOS

Para meditar.

Um jogo no velho oeste.

GPS com mapas offline.

Jogo de cartas.

Apps para macOS

Navegador privado.

Mais recursos para seus documentos do iWork (Pages, Numbers e Keynote).

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😎