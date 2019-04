Saiu o Pixelmator Photo, avançado editor de fotos para iPad

A desenvolvedora Pixelmator acaba de lançar na App Store um novo integrante da sua excelente suíte de apps gráficos: o Pixelmator Photo para iPad.

A proposta do novo aplicativo é se tornar o editor definitivo de fotos no iPad, trazendo uma belíssima interface escura e uma gama de recursos avançados que não deixam a desejar a nenhum software de edição para desktops.

Já nesta sua primeira versão, o Pixelmator Photo traz ajustes avançados de cor, suporte total a imagens RAW (de mais de 500 câmeras DSLR), recursos automáticos que fazem uso de aprendizado de máquina, remoção inteligente de objetos indesejados, ferramentas de corte e alinhamento, presets visuais realísticos e muito mais — tudo de forma não-destrutiva.

Confira o vídeo promocional:

Construído todo pensando no iPad, o Pixelmator Photo explora as telas desde o iPad mini de quinta geração aos iPads Pro de 12,9 polegadas com sua arquitetura 64 bits e utiliza todas as tecnologias do iOS como Metal, Core ML 2 e Core Image.

Sem dúvida nenhuma, temos aqui mais um app que a Apple destacará com orgulho na App Store para mostrar as reais capacidades do iPad. Adobe, se cuide.