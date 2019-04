Skype agora permite chamadas com até 50 pessoas; Google Maps e Vimeo ganham novidades

E cá estamos nós novamente com as atualizações recentes mais importantes de aplicativos populares da App Store! Vamos a elas?

Skype

O indefectível mensageiro da Microsoft dobrou o seu limite de pessoas para chamadas em grupo: de 25, agora é possível realizar conversas (em áudio ou vídeo) entre até 50 pessoas ao mesmo tempo. Boa sorte tentando organizar essa loucura.

Com a novidade, o Skype supera o limite do FaceTime, que permite até 32 pessoas numa conversa simultânea.

O novo recurso também altera a forma como uma pessoa recebe a notificação de que está sendo convidada para uma chamada em grupo: antes, seu dispositivo “apitaria” como numa chamada normal, mas agora a notificação é “única”, como em uma mensagem. Caso a pessoa que iniciou a chamada julgue necessário, entretanto, ela pode lhe enviar uma notificação de chamada “completa”.

A nova versão do Skype também traz uma novidade no funcionamento das chamadas em grupo: agora, cada participante pode escolher manualmente, caso queira, qual contato manter em primeiro plano, sobrepondo o modo automático que destaca a pessoa que está falando naquele momento.

Google Maps

Mais uma vez, o serviço de mapas mais popular do mundo pega emprestado um recurso do Waze, outro serviço de mapas extremamente popular adquirido pelo Google há alguns anos. Agora, o recurso em questão é a possibilidade de relatar lentidões no trânsito diretamente pelo aplicativo.

Usuários do Google Maps já tinham há algum tempo a possibilidade de relatar acidentes e radares durante a navegação; agora, adiciona-se a esse cardápio a opção de relatar também congestionamentos “genéricos”, não necessariamente causados por acidentes. Com isso, a plataforma pode dar sugestões de rotas alternativas a outros usuários, com previsões de chegada mais precisas.

É bom lembrar que, desde fevereiro, usuários do Brasil todo podem receber alertas de radares de velocidade diretamente pelo app, como noticiou a Auto Esporte.

Vimeo

Enquanto isso, um dos serviços de vídeo mais populares do mundo atualizou seu app para macOS com um recurso que pode vir a ser muito útil para usuários profissionais: upload automático de vídeos.

Com a novidade, usuários do Vimeo podem configurar uma pasta específica em seus Macs e simplesmente jogar lá todos os arquivos que devem ser enviados para a plataforma; os vídeos começarão a subir imediatamente e o progresso do upload será pausado caso o Mac perca a conexão, sendo retomado de onde parou assim que o computador se reconectar.

O app do Vimeo para macOS permite que os usuários selecionem a privacidade dos vídeos enviados automaticamente e dá a opção de editar títulos, descrições, tags e outros metadados durante o upload. Uma mão na roda, não?