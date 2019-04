Apple extingue taxa de US$100 para migrar dados entre Macs

Poucas semanas após atualizar a sua coleção de pulseiras do Apple Watch Series 4 para a primavera do hemisfério norte, a Maçã veiculou ontem à noite um novo comercial para promovê-las. O Apple Watch Series 4 é completamente redesenhado. E agora você pode dar a ele um visual fresquinho com novas pulseiras em uma variedade […]

O iPad Pro é inegavelmente um pedaço impressionante de tecnologia, mas é também inegável que o tablet tem tido sua dose de problemas desde o lançamento — especialmente a geração mais recente, com a polêmica do entortamento. Agora, donos do dispositivo (em todas as suas gerações) começaram a relatar um outro tipo de problema, desta […]