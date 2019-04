Apple TV+ terá série de Stephen King com Julianne Moore; Príncipe Harry fará programa de saúde mental com Oprah

Parece até estranho continuar noticiando novidades no Apple TV+ agora que o serviço foi oficialmente anunciado, tem a chancela de uma série de celebridades e chegará em algum momento do verão do hemisfério norte — de alguma coisa, parece que as coisas agora têm mais peso. O fato é que já temos novidades em relação à plataforma de conteúdo original da Apple, e vamos dar uma olhada nelas agora.

“Lisey’s Story”

A primeira notícia recente, como trouxe o Hollywood Reporter, é a chegada de mais um projeto deveras promissor na plataforma: a Apple produzirá uma adaptação do livro “Lisey’s Story”, de Stephen King, em formato de série e estrelando a vencedora do Oscar Julianne Moore. A melhor parte? O próprio King atuará como roteirista da produção.

“Lisey’s Story” é uma história de terror psicológico com elementos de romance, contando a jornada de uma mulher que começa a ser perseguida por um fã de seu falecido marido, um escritor famoso; ao mesmo tempo, a narrativa volta no tempo e mostra a vida do dito escritor pelas memórias dela, revelando verdades há muito reprimidas. King, escritor de clássicos como “O Iluminado” e “It – A Coisa”, considera esse um dos seus melhores trabalhos.

A Apple encomendou oito episódios da série, que será produzida por J.J. Abrams (já no seu terceiro trabalho com a Apple, depois de “Little Voice” e “My Glory Was I Had Such Friends”) e Ben Stephenson. King e Moore serão também coprodutores executivos do seriado.

Uma palavra: quero.

Príncipe Harry

Não é só com megacelebridades Hollywoodianas que a Apple está se envolvendo — até mesmo a Coroa Britânica está nos planos de Cupertino.

O Instagram do Duque e da Duquesa de Sussex (Príncipe Harry e Meghan Markle, para os íntimos) anunciou hoje que o filho mais novo do Príncipe Charles colaborará com Oprah Winfrey no desenvolvimento de uma das suas séries para o Apple TV+ — mais precisamente, a produção focada em saúde mental.

O príncipe compartilhou as seguintes palavras sobre a colaboração:

Eu acredito fortemente que uma boa saúde mental — treinamento mental — é a chave para lideranças poderosas, comunidades produtivas e seres imbuídos de propósito. É uma enorme responsabilidade fazer isso do jeito certo conforme nós vamos trazendo os fatos, a ciência e a consciência de um assunto tão importante nos dias de hoje. Nossa esperança é que essa série seja positiva, esclarecedora e inclusiva — compartilhando histórias globais de espíritos humanos ímpares superando os lugares mais sombrios e a oportunidade de entender melhor nós mesmos e aqueles ao nosso redor. Eu estou extremamente orgulhoso de trabalhar com Oprah nessa série importantíssima.

Ainda não há mais informações sobre a série de Oprah com o Príncipe Harry nem de que forma o Duque colaborará com a produção; o que se sabe é que o show, dada a sua agenda ainda em estágios iniciais de desenvolvimento, deverá demorar um pouco mais para estrear — o que vale também para a outra série que está sendo desenvolvida por Oprah, sobre assédio no ambiente de trabalho.

Curioso, não? Vamos ver no que essa mistura vai dar.

