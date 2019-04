Novo comercial do iPhone mostra um pouco dos bastidores da NHL

A Apple renovou nesta semana as páginas de podcasts na web, trazendo a mesma base da interface da App Store introduzida em janeiro de 2018. Assim como já ocorre com o Apple Music, pelas novas páginas usuários poderão ouvir episódios inteiros de podcasts diretamente pelo seu navegador preferido. Não há, porém, um player completo que […]

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 318ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 02:24 – Novos fones Powerbeats Pro 09:47 – Redução de preço do HomePod 14:51 – iPhones com suporte a redes […]