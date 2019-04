Precursor do iPad, Apple W.A.L.T. surge funcionando pela primeira vez em vídeo

Essa é para quem já acompanha a Apple há pelo menos três décadas ou, pelo menos, tem a história da empresa na ponta da língua: um W.A.L.T. original foi descoberto na natureza e, pela primeira vez, filmado funcionando em toda a sua glória. Imperdível!

Para quem não entendeu nada do que eu estou falando, eu explico: o Apple W.A.L.T. (Wizzy Active Lifestyle Telephone) foi um protótipo da Maçã que pretendia unir uma série de elementos: ele rodaria uma versão modificada do System 6 (o sistema do Mac à época) e tinha conexão de telefonia fixa e fax, com uma tela sensível ao toque controlada por uma stylus — ou seja, um precursor do Newton, do iPhone, do iPad e do Apple Pencil, por assim dizer.

O produto foi anunciado na Macworld de 1993, em Boston, mas nunca chegou a ser vendido oficialmente — pois é, o AirPower tem companhia. Há alguns anos, uma unidade do W.A.L.T. pintou no eBay pela bagatela de US$8.000, mas aquele exemplar funcionava apenas parcialmente. Esse modelo capturado em vídeo por Sonny Dickson funciona perfeitamente, e pela primeira vez podemos testemunhar o mítico produto em vida.

O W.A.L.T. do vídeo, claro, não preza pela velocidade (estamos falando de um protótipo de 26 anos de idade, afinal), mas tem uma série de cartas legais na manga: ele tem uma agenda de contatos, uma ferramenta de notas manuscritas, toques personalizados, identificador de chamadas e até acesso a um serviço de internet banking. A stylus, conectada ao dispositivo por um cabo, parece também ser bem precisa — para os padrões da época, pelo menos.

Dickson publicou ainda outras fotos do dispositivo, expondo inclusive suas entranhas:

O fato é que o W.A.L.T. certamente estava à frente do seu tempo — e talvez isso, inclusive, tenha contribuído para sua morte prematura. Que bom, então, que ele pode viver nas nossas memórias através dos registros digitais.

via Slashgear