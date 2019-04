Crafty Lands, novo jogo da PlayKids, desperta o espírito construtor das crianças

Toda vez que a PlayKids apresenta algo novo, nós fazemos questão de trazer a novidade aqui para o site — e nem é porque o grupo é coliderado por nosso estimado colega Breno Masi; o negócio é que o pessoal lá realmente manda bem demais.

O mais recente jogo do estúdio não foge à regra: Crafty Lands é (literalmente) um terreno fértil para que crianças de todas as idades deslanchem a imaginação, explorando e construindo mundos inteiros com um visual bem colorido, funcionamento intuitivo e ferramentas lúdicas.

A ideia por trás do jogo é dar total liberdade às crianças: é possível literalmente voar pelos cenários disponíveis, explorando mundos de construções e interagindo com personagens e animais; com blocos e elementos diversos, dá para construir casas, fortes, castelos, vilas ou cidades inteiras — a imaginação é o limite.

Crafty Lands, seguindo a tradição da PlayKids, é totalmente gratuito — aqui, não temos sequer compras dentro do app. Se você tem em casa uma criança de imaginação fértil (o que engloba… bom, basicamente todas elas), vale muito a pena conferi-lo.