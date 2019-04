Opera agora tem VPN mais rápida e carteira de criptomoedas; Shazam e CleanMyMac X ganham novidades

E cá estamos nós novamente com as atualizações mais importantes de aplicativos relevantes da App Store — ou de fora dela, também. Vamos dar uma olhada nelas?

Opera

O navegador chegou à sua versão 60, de codinome Reborn 3, com novidades deveras apetitosas para usuários no macOS, no Windows e no Linux. Entre elas, temos uma nova carteira de criptomoedas e uma ferramenta de VPN renovada.

O Opera já traz uma VPN embutida há alguns anos, mas, nessa atualização, a ferramenta está mais rápida e estável, segundo a empresa; ela continua totalmente gratuita, e o Opera garante que não há coleta dos seus dados de navegação.

Também novo é o “explorador da Web 3”, termo utilizado para simbolizar o suporte da nova versão do Opera a uma série de novas tecnologias da internet. Uma delas é justamente a carteira de criptomoedas, que chegou também ao Opera para Android e permite que os usuários levem as chaves do seu “cofre” para qualquer lugar, interagindo com sites que aceitem esse tipo de transação. O mesmo recurso deverá chegar em breve ao Opera Touch para iOS.

Por fim, a atualização traz retoques visuais ao navegador, que chega com interface mais leve e cores sólidas. O Opera 60 pode ser baixado no site da desenvolvedora ou atualizado pelo próprio browser.

Shazam

O serviço de identificação musical da Apple, por sua vez, ganhou um recurso que facilitará a vida dos usuários: a partir de agora, é possível adicionar uma playlist diretamente à sua biblioteca de streaming no Apple Music ou no Spotify.

Para fazer isso, basta tocar no botão “Salvar no Reprodutor” quando estiver ouvindo a playlist em questão. O app pode ser baixado gratuitamente na App Store — tanto na sua versão gratuita quanto na versão Shazam Encore.

CleanMyMac X

Por fim, a ferramenta de manutenção e limpeza de Macs ganhou uma atualização que tornou definitivo o recurso Lupa de Espaço (Space Lens) — anteriormente disponível em fase beta.

Como já notamos aqui, a Lupa de Espaço traz uma interface criativa que ajuda o usuário a ter uma visão mais “holística” das pastas e dos arquivos do seu Mac, identificando diretórios muito pesados e arquivos pesados que porventura possam ser descartados, liberando espaço na máquina.

O CleanMyMac X pode ser adquirido no site da MacPaw e atualizado dentro do próprio aplicativo.