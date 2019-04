Patent troll acusa a Apple de 16(!) violações diferentes

Lá vem mais dor de cabeça pra Apple nos tribunais: a Seven Networks acaba de abrir um processo na Corte do Distrito do Leste do Texas acusando-a de violar nada mais nada menos que 16(!) de suas patentes.

Os registros são bastante variados, cobrindo por exemplo o serviço de notificações push da Apple, downloads automáticos da App Store, aviso de “bateria fraca” do iPhone, atualizações em plano de fundo, etc.

A Seven Networks, claro, tem toda a cara de ser mais uma dessas clássicas “patent trolls”. Tratam-se de empresas sem produtos ou serviços próprios lançados no mercado, que registram ou compram patentes de todos os tipos e tentam lucrar em cima de processos como esse.

Não é preciso ir muito longe para concluir isso: o último press release publicado no site dela é de fevereiro de 2014. O tribunal escolhido para o processo também é típico, por ser no geral favorável às causas dessas “patent trolls” — por isso mesmo, a Apple está fechando duas lojas por lá (o que dificultará o trabalho delas).

A Apple é o alvo da vez da Seven Networks, mas obviamente uma possível vitória no tribunal daria a ela precedente para ir em cima de outras empresas do ramo com as mesmas acusações. Acompanharemos o caso.

via Patently Apple