Vendas de Macs caem, mas Apple ganha espaço no mercado de computadores

Da última vez em que falamos aqui sobre vendas globais de computadores (e, portanto, de Macs), o cenário era positivo: o mercado tinha visto um salto bem agradável nos números, e a Apple tinha crescido num ritmo superior ao da concorrência, conquistando terreno. Agora, as coisas mudaram um pouco: o segmento voltou a se retrair e a Maçã também vendeu menos, mas continua expandindo seu share.

Dados de duas das maiores firmas de pesquisa do mundo, a Gartner e a IDC, mostram a quantas anda o mercado de PCs. De acordo com a primeira, as fabricantes somadas tiveram uma retração de 4,6% nas vendas no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. A Apple, que ficou em quarto lugar entre as empresas, vendeu pouco menos de 4 milhões de Macs nesse intervalo — uma queda de 2,5% em relação às vendas do primeiro trimestre de 2018.

Mesmo assim, a Maçã aumentou seu market share por cair num ritmo inferior ao da indústria: de 6,6% do mercado, a empresa tem agora 6,8%. As líderes (Lenovo em primeiro, seguida por HP e Dell), entretanto, estão se descolando, já que as três conseguiram ver um aumento nas vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

ASUS e Acer, que estão abaixo da Apple, também caíram, e a retração mais forte foi no segmento “Outros”, que engloba todas as marcas restantes: uma queda de 20,9%, atribuída pela Gartner principalmente à escassez de processadores de baixo custo da Intel — que obrigou as fabricantes a recorrerem a soluções da AMD, produzidas em escala menor.

A IDC, que usa um método diferente de estimativa, relatou números no geral similares aos da Gartner; a única diferença significativa é em relação às duas primeiras colocadas (aqui, a HP trocou de lugar com a Lenovo e conquistou a liderança do mercado). Sobre a Apple, a firma comentou que seus modelos mais recentes não foram recebidos com muita animação e análises apontando possíveis falhas no hardware poderão afetar mais as vendas nos próximos meses.

A firma também comentou o desempenho do mercado de computadores na América Latina, afirmando que, mesmo com condições econômicas desfavoráveis em países como Brasil, Argentina e México no primeiro trimestre, as vendas de PCs foram melhores que o esperado — os números caíram menos de 10%, contrariando as previsões de 13% de retração.

Os levantamentos tanto da IDC quanto da Gartner, é bom lembrar, não levam em conta iPads ou Chromebooks; dispositivos Surface, por outro lado, entram no bolo — o que faz sentido, já que eles se pretendem substitutos de computadores “completos”, ao contrário dos tablets da Maçã.

