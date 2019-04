Aviso: recurso Buscar Meu iPhone não requer autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é uma medida básica de segurança para todo mundo que tem um mínimo de disposição para manter-se protegido digitalmente. Claro, você abre mão de um tiquinho de conveniência, mas pode relaxar com o fato de que ninguém poderá entrar na sua conta sem ter posse de outro dos seus dispositivos ou da sua linha telefônica (para receber uma SMS ).

Entretanto, uma dúvida é comum entre quem ativa a autenticação de dois fatores na sua conta do iCloud: e se eu tiver meu iPhone (ou iPad) furtado ou perdido? Como acessar o Buscar Meu iPhone pelo Mac ou pela web, sendo que eu não terei aquele dispositivo em mãos para receber o código de autenticação?

Este artigo existe exatamente para isso: deixar claro, de uma vez por todas, que a Apple permite que você acesse o Buscar Meu iPhone sem o código de autenticação — basta informar o email e a senha do seu ID Apple, e o serviço estará disponível para você em qualquer navegador.

Para “atravessar” a autenticação de dois fatores, basta acessar o iCloud.com e digitar normalmente as credenciais do seu ID Apple (se estiver fazendo isso num computador público, é uma boa ideia fazê-lo numa aba anônima). A tela seguinte pedirá um código de confirmação enviado a um dos seus dispositivos, mas você pode clicar em um dos três links na parte debaixo da página que não exigem a autenticação: o primeiro é justamente a página do Buscar Meu iPhone.

A Apple oferece ainda outras duas opções que podem ser acessadas sem a autenticação de dois fatores: ajustes do Apple Pay (onde você pode revogar o acesso de um dispositivo instantaneamente) e ajustes do Apple Watch (para desvincular o relógio de um iPhone perdido ou roubado, por exemplo).

Sempre bom ter isso em mente, não é? Afinal, muitos poderiam estar com medo de ativar a autenticação de dois fatores justamente com medo de passarem por uma situação dessas. Não se preocupem e ativem o recurso, pois ele é de extrema importância.

Em breve, voltamos com mais dicas úteis. 😉