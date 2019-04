Em breve, Skype permitirá compartilhamento de tela no iOS e no Android

Se você está lendo o MacMagazine, são grandes as chances de ser aquela pessoa da família que ajuda pais, avós, tios e primos a entender e operar nesse mundo estranho e amedrontador dos smartphones. O que você acha, então, de um recurso que lhe possibilitará fazer isso remotamente?

O Skype está exatamente com essa carta na manga: a mais recente versão beta do mensageiro traz, em sua versão para iOS e Android, uma ferramenta nativa de compartilhamento de tela. Isto é, em qualquer momento de uma chamada de vídeo, o usuário pode substituir a imagem da câmera por uma transmissão do que está acontecendo em sua própria tela, facilitando que a pessoa do outro lado da linha preste suporte ou dê uma dica de uso rápida.

A ferramenta funciona no plano de fundo para que você consiga sair do app, faça o que tem que ser feito no aparelho e continue com a chamada de vídeo rodando normalmente durante o processo. No caso da Apple, isso só se tornou possível a partir do iOS 11, quando a API de transmissão da tela foi disponibilizada para os desenvolvedores.

É possível começar uma transmissão diretamente pelo Skype, no menu de opções, ou pelo botão de gravação de tela na Central de Controle; em todos os casos, uma janela popup aparecerá na tela detalhando o que acontecerá e pedindo a confirmação do usuário — assim, ninguém sai compartilhando a própria tela inadvertidamente.

No momento, apenas usuários do Android dentro do programa de testes Skype Insider podem testar o recurso; em breve, ele deverá chegar também à versão beta do aplicativo para iOS. Não se sabe quando o compartilhamento de tela fará a viagem para o app oficial, mas provavelmente não precisaremos esperar muito — o aumento no limite de pessoas numa chamada de vídeo, por exemplo, durou só um mês em fase de testes.

Bacana, não é?

via Cult of Mac