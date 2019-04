Foxconn iniciará fabricação do iPhone X na Índia em julho

Na semana passada, informamos que a Foxconn estaria prestes de iniciar a fabricação experimental de iPhones topos-de-linha na Índia para saber como será a reação do mercado antes de expandir ainda mais a produção. Agora, o jornal The Economic Times divulgou exatamente quando isso ocorrerá: em julho deste ano.

Um funcionário anônimo da Foxconn informou que a fabricante espera aumentar a capacidade de produção com o tempo e “diversificá-la para modelos ainda maiores daqui para frente”, o que aponta também para a montagem dos iPhones XS, XS Max e XR — e, quem sabe, dos futuros modelos do gadget.

O empregado disse, ainda, que o aumento da capacidade de produção dependerá dos incentivos fiscais do próximo governo, que será escolhido após as eleições do novo Congresso indiano, as quais começaram ontem (11/4). Como dissemos, a Foxconn investiu US$356 milhões para expandir uma fábrica existente e assumir a nova produção do iPhone, contribuindo com a criação de 25.000 empregos no processo.

A fabricação de iPhones na Índia não é uma novidade e, desde 2017, outra fabricante parceira da Apple, a Wistron, produz o iPhone SE por lá. No ano seguinte, a empresa também passou a montar os iPhones 6s e 6s Plus, seguidos pelo iPhone 7.

Com a expansão das atividades da Foxconn na Índia, espera-se que o número de dispositivos montados no país cresça exponencialmente. Em 2018, cerca de 290 milhões de aparelhos foram montados no país, um salto gigantesco em relação a 2014, quando foram montados cerca de 58 milhões de smartphones por lá.

via Firstpost