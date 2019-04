iOS agora tem um passo extra para confirmação de assinaturas

Desde que as assinaturas se tornaram a forma favorita dos desenvolvedores da App Store para ganhar dinheiro, muito tem se discutido sobre a implementação que a Apple dá a esse tipo de processo.

É bem verdade que, como qualquer outra compra feita na loja, o iOS requer a autenticação do usuário (por senha, Touch ID ou Face ID) para concluir a transação, mas os passos exigidos para contratar o serviço mensal (ou anual) de um aplicativo ainda dão espaço para que pessoas desonestas criem golpes descarados como esse aqui. Agora, a coisa está um pouco mais difícil.

Whoa! Apple added an additional confirmation step for subscriptions. This new alert comes after you confirm with Touch ID/Face ID. I hope they address this in a more elegant way in iOS 13, but I’m thrilled Apple took a definitive step to curb scam subscriptions. 👏🏻 @pschiller pic.twitter.com/oktaEVdx0o — David Barnard (@drbarnard) 11 de abril de 2019

Opa! A Apple adicionou um passo extra de confirmação para assinaturas. O novo alerta aparece depois que você autentica sua identidade com o Touch ID/Face ID. Espero que eles lidem com isso de uma forma mais elegante no iOS 13, mas estou feliz da empresa ter tomado uma atitude definitiva para inibir golpes de assinaturas.

Como notou no Twitter o desenvolvedor David Barnard, acima, a Apple implementou recentemente no iOS um passo extra para confirmar a assinatura de um app ou serviço. Agora, após a autenticação por Touch/Face ID, o sistema exibe um popup a mais, perguntando se o usuário realmente quer confirmar aquela assinatura e lembrando que ela será mantida indefinidamente — ou até que você a cancele nos Ajustes pelo menos um dia antes do fim do período.

O próprio Barnard nota que a solução não é das mais sutis e que, com sorte, o problema será abordado com mais elegância no iOS 13. Ainda assim, trata-se de um avanço importante da Apple: além dos apps desonestos, que arrancam dinheiro de usuários desatentos, há ainda muitos casos de pessoas que confirmaram assinaturas sem querer simplesmente por encostar o dedo no botão de Início e autenticar o processo.

Boas novas, não é verdade?

via MacRumors