iPhone XS Max perde por pouco do Galaxy S10+ em teste cego de câmeras

Ao longo do último mês, o Huawei P30 Pro tomou a internet de assalto com suas câmeras superpoderosas, capazes efetivamente de enxergar no breu e aproximar uma imagem a níveis quase microscópicos sem perda real de qualidade. Mas todos sabemos que fazer mágica com a chamada fotografia computacional não é tudo — às vezes, tudo o que os usuários querem são fotos comuns que parecem bonitas aos seus olhos.

Pensando nisso, o PhoneArena fez um teste interessante. O site pegou três dos principais smartphones da atualidade (iPhone XS Max, Galaxy S10+ e o supracitado P30 Pro) e fez um teste cego de suas câmeras, exibindo fotos tiradas de forma idêntica em cada um deles, todas em cenários bem iluminados durante o dia, e perguntando aos leitores qual era a melhor imagem. Os resultados foram surpreendentes.

Em cinco das sete cenas, o Galaxy S10+ foi eleito como dono da melhor imagem, enquanto o iPhone XS Max venceu os dois confrontos restantes. Mais surpreendente ainda é notar que, em boa parte das fotos, os aparelhos da Samsung e da Apple disputaram com vigor a vitória — em um caso, a diferença na votação ficou em menos de 2%. Em todos os casos, o P30 Pro amargou o último lugar com uma desvantagem muito considerável.

O que aconteceu, então? Bom, o próprio PhoneArena explica:

A explicação mais óbvia é que as cores das fotos [do Huawei P30 Pro] simplesmente não têm a vivacidade que você vê nos outros aparelhos. E não é nenhuma surpresa que, quando você tem um sensor com dois pixels aparelhos, as fotos acabam saindo… bom, com uma clara tendência ao amarelo. Adicione isso às cores um tanto quanto murchas e você tem duas explicações possíveis.

Confiram algumas das fotos tiradas — nas duas primeiras comparações, o Galaxy venceu, enquanto o iPhone levou a última:

No fim das contas, o teste nos lembra que nem toda a inteligência artificial do mundo supera sensores melhores (ainda). Obviamente, o P30 deve massacrar o iPhone e o Galaxy em fotos noturnas e em aproximações, mas para a grande maioria das fotos que tiramos — cenas comuns, do cotidiano, durante o dia —, essa vantagem não é tão clara assim.

via BGR