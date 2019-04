Ugreen lança carregador USB portátil para Apple Watches

Se você possui um Apple Watch mais recente, provavelmente o tempo de duração da bateria do gadget é uma das suas menores preocupações. Eu, por exemplo, tenho um Apple Watch Series 4 (GPS) e consigo usá-lo — exceto para atividades físicas — por mais de dois dias sem recarregá-lo.

Contudo, não existem baterias que duram para sempre e, dependendo do seu uso, é normal que o tempo para o relógio completar um ciclo completo vá diminuindo, assim como em outros gadgets como iPhones e Macs. Até por isso, é sempre recomendado ter consigo um carregador para dar um tempo de funcionamento extra para seu dispositivo.

Você deve estar pensando “mas existem os cabos da Apple”. Convenhamos: eles não são os menores e nem os carregadores mais resistentes que existem. Pensando nisso, a fabricante de acessórios e periféricos Ugreen lançou o seu próprio carregador sem fio compatível com todos os modelos de Apple Watches.

O acessório possui certificação MFi e conta com uma porta USB-A que permite conectá-lo a um notebook ou à tomada (a partir de um adaptador). Ele possui, ainda, uma versão USB-C que deverá ser lançada em maio próximo, contemplando também os donos de MacBooks [Air/Pro] mais recentes.

Como dissemos, ele funciona com todos os modelos do Apple Watch, desde aqueles com 38mm até os de 44mm. O carregador alimenta o relógio com a mesma velocidade que o original da Apple a partir da saída de 5V (com 1A), além de contar com proteções contra sobrecarga de corrente, sobretensão, curto-circuito e superaquecimento.

Por não ser um powerbank, o carregador sem fio da Ugreen apenas recarrega o Apple Watch, ou seja, ele não é capaz de armazenar bateria, como ilustrado no vídeo acima. O dispositivo é vendido pela Amazon por US$40 — além do custo do frete para o Brasil, naturalmente.

Gostaram?

via Cult of Mac