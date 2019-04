Angela Ahrendts (VP sênior de varejo) deixa a Apple

No início de fevereiro, nós informamos que Angela Ahrendts (até então vice-presidente sênior de varejo da Apple) deixaria a empresa em abril. Com a saída da executiva, Deirdre O’Brien assumiu como VP sênior de varejo e pessoas (antes da promoção, ela era VP de pessoas). Hoje, 14 de abril, a foto de Ahrendts foi retirada da página de executivos da Maçã, o que nos faz acreditar que o ciclo dela na empresa terminou.

Pelo menos até o momento, Ahrendts ainda não entrou em detalhes sobre o que fará a partir de agora. O que se sabe é que ela descansará durante o verão (entre junho e setembro, no hemisfério norte) e que pretende “aproveitar esse momento para viajar antes de assumir novos compromissos”. Entre essas viagens, a executiva possui (já marcada) uma missão em Ruanda e visitará seus dois filhos em Londres, como detalhamos nesse artigo.

O Financial Times havia sugerido que ela poderia assumir um papel mais significativo na Ralph Lauren. No ano passado, ela se juntou à empresa de moda como diretora não-executiva (justamente pelo seu cargo na Apple), mas, pelo que a executiva comentou até o momento, as chances de ela retornar aos holofotes após uma longa carreira no varejo e na moda são baixas — um porta-voz da Ralph Lauren também refutou os rumores, informando que não há planos para que Angela se junte à empresa além do seu atual cargo como membro do conselho.

Que O’Brien faça um ótimo trabalho à frente das lojas da Apple — que são, sem dúvida, peças fundamentais no ecossistema da empresa.