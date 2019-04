Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 7 a 14 de abril

No fim do mês passado, a Apple se viu envolvida numa pequena polêmica quando se descobriu que os Macs vendidos na China tinham, a partir daquele momento, uma modificação a nível de sistema que os impedia de exibir ou digitar o emoji da bandeira de Taiwan — simbolizando uma espécie de censura do governo chinês […]

Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXX. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]