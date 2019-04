Apple divulga uma série de novos comerciais do iPad Pro

Dando continuidade a uma nova série de comerciais do iPad Pro lançada em meados de janeiro, a Apple veiculou hoje cinco novos junto a um comercial do tablet. Comecemos por ele.

Intitulado “Life On iPad” (“Vida no iPad”), o VT destaca o poder e a portabilidade do iPad Pro em momentos variados do cotidiano de uma pessoa.

Achei legal que a Apple mostra o iPad Pro inclusive conectado a um monitor da LG, pela sua porta USB-C.

Os outros vídeos, tal como vimos numa produção de bastidores dos anteriores, foram todos filmados, editados, animados, desenhados e compostos completamente com o iPad Pro — o que é, sem dúvida nenhuma, impressionante.

Confira todos eles a seguir:

Uma nova forma de planejar seu casamento

Apps do comercial: Pinterest, Notability, Trello, Procreate, Calm e Mensagens.

Uma nova forma de viajar

Apps do comercial: Notes, Maps, Lake, NBA 2K, Apple Books e Felt.

Uma nova forma de abrir a sua empresa

Apps do comercial: Notability, Affinity Designer, PowerPoint, Impress, Universe e QuickBooks GoPayment.

Uma nova forma de criar um vídeo

Apps do comercial: LumaFusion e Animation Desk.

Uma nova forma de criar música

Apps do comercial: GarageBand e Mensagens.

· • ·

E aí, curtiu? 😉