Investimentos com o Apple Arcade podem passar de US$500 milhões

Entre os novíssimos serviços da Maçã, divulgados durante o evento especial do mês passado, o Apple TV+ talvez seja a investida mais cara da companhia, “custando” US$1 bilhão aos bolsos da empresa. Contudo, isso não significa que as outras plataformas recém-anunciadas, como o Apple Arcade, receberam pouco investimento — muito pelo contrário.

De acordo com uma notícia publicada pelo Financial Times , a Apple está investindo “vários milhões de dólares” em cada um dos mais de 100 primeiros jogos originais do Arcade, elevando o orçamento do serviço em mais de US$500 milhões — o que poderá aumentar ainda mais, já que a premissa da Apple é lançar novos títulos regularmente.

O relatório informou, ainda, que a Apple está oferecendo incentivos adicionais aos desenvolvedores que tornarem seus games exclusivos no Arcade, restringindo a distribuição de um game em plataformas rivais, pelo menos por alguns meses. Como sabemos, os jogos disponíveis no Arcade não serão incluídos na App Store e muito menos no Google Play.

Como dissemos, o objetivo da Apple com o Arcade é oferecer uma nova forma de consumir jogos, na qual os usuários pagarão uma taxa mensal para jogar de maneira ilimitada e sem ter que efetuar compras internas (exatamente o contrário do que acontece hoje em dia com os jogos freemium) e sem serem atrapalhados por anúncios.

Analistas do HSBC preveem que o Arcade deverá gerar para a Apple US$370 milhões em receita até 2020, valor que deverá crescer para US$2,7 bilhões até 2022 e US$4,5 bilhões até 2024; para tanto, a Apple deverá contar com 29 milhões de assinantes até lá, segundo o relatório.

Quanto às outras plataformas da Maçã, o banco acredita que, seguido do Apple Arcade, o Apple TV+ gerará US$4,1 bilhões em receita até 2024, enquanto o Apple News+ deverá ficar por último, podendo gerar US$2,7 bilhões para a Apple em cinco anos. Na semana passada, informamos que a gigante de Cupertino pagará US$485 milhões à Texture, serviço que acabou fundando o Apple News+.

