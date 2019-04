iOS 13 virá com Modo Escuro, Mail mais inteligente, app Lembretes redesenhado e mais!

A Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019 está se aproximando — ela acontecerá de 3 a 7 de junho, em San Jose (Califórnia, Estados Unidos) — e, como sempre, conheceremos as novidades relacionadas aos sistemas operacionais da Apple: iOS, macOS, watchOS e tvOS.

Falando especificamente do iOS 13, o que esperar dessa nova versão? O desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo, do 9to5Mac — com a ajuda de Steve Troughton-Smith —, tratou de investigar isso e “confirmou” alguns detalhes com pessoas familiarizadas com o desenvolvimento do sistema. Vamos às prováveis novidades!

Modo Escuro

Esse todos vocês que acompanham minimamente o mundo Apple já ouviram falar e sabem que chegará na próxima versão do sistema. A Apple já lançou o Modo Escuro para macOS (na versão Mojave 10.14) e, agora, ele finalmente chegará também aos smartphones e tablets da Maçã.

Além do Modo Escuro normal, teremos também uma versão de alto contraste, semelhante ao que já está disponível no macOS.

Multitarefa

O iOS 13 terá boas novidades para iPads, incluindo a capacidade de apps terem várias janelas. Segundo Rambo, essas janelas poderão ser usadas tanto fixadas a uma parte da tela (Split View) como poderão ser arrastadas para qualquer lugar (flutuantes).

Esses janelas também poderão ser empilhadas e, usando um efeito de profundidade, você saberá quais estão na parte superior e quais estão na parte inferior. Tudo também será facilmente descartado caso você queria fechar as janelas.

Gestos para desfazer

Chega de sacudir o dispositivo para desfazer (undo) algo. No iOS 13, a Apple introduzirá uma nova forma para isso no iPad: você terá que tocar com três dedos na área do teclado, deslizando para a esquerda/direita (para desfazer ou refazer ações de forma interativa).

Como sempre faz quando implementa algo novo assim, o sistema contará com um tutorial na primeira vez que o teclado for aberto a fim de ensinar os usuários a usar o novo recurso. Desenvolvedores poderão ainda adotar essa interação em controles personalizados por meio de uma API pública.

Melhorias no Safari

O Safari no iOS 13 para iPad solicitará automaticamente uma versão desktop dos sites quando necessário, evitando um problema comum em que os sites abrem a sua versão mobile mesmo quando executados em um iPad com uma tela muito mais próxima de um notebook que de um smartphone — o YouTube, por exemplo, é bem conhecido por ter tal comportamento.

Gerenciamento de fontes

No iOS 13, não será mais necessário instalar um perfil para obter novas fontes. Em vez disso, haverá um novo painel de gerenciamento de fontes nos Ajustes. Um novo componente selecionador de fontes padrão estará disponível para desenvolvedores e o sistema notificará o usuário quando ele abrir um documento que tenha alguma fonte ausente.

Mail mais inteligente

Depois de muito tempo estagnado, o Mail ganhará boas novidades como uma organização automática de mensagens em categorias (marketing, compras, viagens, “não importante” e mais). Usuários também poderão marcar mensagens para uma leitura posterior — não se sabe exatamente como funcionará esse recurso, se é algo similar ao “Adiar mensagem” que alguns clientes mais avançados oferecem.

Colaboração

O recurso de colaboração presente hoje em apps como Pages, Numbers e Keynote (no qual duas ou mais pessoas podem criar/modificar um documento ao mesmo tempo) deverá ser levado para aplicativos de terceiros com base em documentos.

Novos gestos

A Apple continua focando em produtividade. A prova disso é um novo gesto para selecionar vários itens de uma tabela, por exemplo. Usuários poderão arrastar, com vários dedos, em uma lista ou coleção de itens para desenhar uma seleção — pense no clicar/arrastar com o mouse no Finder do macOS.

Barra de status diferente

Desenvolvedores poderão usar um estilo de barra de status diferente (claro ou escuro) para cada lado dos apps rodando no Split View. Tal medida é importante para evitar problemas que atualmente acontecem em alguns aplicativos (quando a barra de status não tem contraste com o plano de fundo em um dos lados).

Apps para iPads com base no “Projeto Marzipan” poderão ser redimensionados ao arrastar o divisor do Split View e redefinidos ao tocar duas vezes no dividir.

Outras novidades

A próxima versão do sistema operacional móvel da Apple trará um redesenho para o app Lembretes (que será levado ao macOS), uma nova interface para o controle de volume (finalmente, já que o atual nos atrapalha bastante quando estamos assistindo a algum conteúdo), melhorias na detecção do “E aí, Siri”, suporte melhorado a teclados multi-idiomas, etc.

· • ·

Boas novidades, não é mesmo?