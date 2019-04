iPad 2 se tornará oficialmente obsoleto no fim deste mês

O iPad 2 foi lançado originalmente em março de 2011, mas ficou à venda até março de 2014. Agora, mais de cinco anos depois, o tablet está prestes a entrar na lista de produtos clássicos e obsoletos da Apple.

Como um produto clássico (vintage), o iPad 2 deixa de ter suporte técnico garantido em todo o mundo — com exceção apenas do estado da Califórnia, nos EUA, e da Turquia. Nesses locais, por lei, o suporte só cairá daqui a dois anos, quando o tablet se tornará obsoleto (obsolete).

Quem tiver um iPad 2 com algum defeito e que precise de suporte da Apple precisa aproveitar as próximas duas semanas. De acordo com um documento interno da empresa obtido pelo MacRumors, ele entrará oficialmente na tal lista no dia 30 de abril.

O iPad 2 tinha uma tela de 9,7 polegadas ainda sem resolução Retina, com 768×1024 pixels (132ppp). Seu chip era o A5 (de 32 bits), ele contava com 512MB de RAM e a câmera traseira tinha apenas 0,7 megapixel (VGA). As capacidades oferecidas eram de 16GB, 32GB ou 64GB.

Alguém ainda com um em uso? 🙂