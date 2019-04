Novo curta filmado com iPhone destaca iniciativa de proteção a tubarões-baleia

A Apple parece ter tomado gosto pela série de curtas-metragens filmados com iPhone. Só em 2019, já tivemos “A Palmeira Solitária, Samoa” e “Olá, Cubana”; agora, mais um título vem se juntar aos anteriores: “The Reef, Maldives”.

O curta, dirigido por Sven Dreesbach, traz belas imagens subaquáticas de animais e dos pesquisadores do Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP, o Programa de Pesquisa de Tubarões-Baleia). O grupo, de fins não-lucrativos, utiliza um app próprio no iOS para monitorar a demografia e o movimento de várias espécies marítimas, tubarão-baleia entre elas, para definir estratégias de preservação focadas em comunidades e sustentabilidade.

Segundo a Apple, o curta foi totalmente filmado com um iPhone XS com a ajudinha do AxisGo Water Housing, para proteger o aparelho da água do mar, e do Freefly Movi Cinema Robot, para estabilizar as imagens. No campo do software, o app escolhido para encarar a tarefa foi o FiLMiC Pro.

Muito bonito, não? Ah, a quem se interessou, o app da MWRSP pode ser baixado aqui.